KORONAWIRUS. Koniec godzin dla seniorów w sklepach. Nie będzie już ułatwień dla osób w wieku 65+

Godziny dla seniorów we wszystkich sklepach wprowadzono od 31 marca 2020 w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, by ułatwić osobom powyżej 65. roku życia robienie zakupów. Obowiązują obecnie od 10 do 12, od poniedziałku do piątku. Wtedy do sklepów mają wstęp jako klienci tylko ludzie, którzy mają 65 lat i więcej.

Ta zasada, choć teoretycznie dobra, bo dająca seniorom więcej spokoju w zakupach bez kolejek, była jednak szeroko krytykowana przez innych klientów i handlowców. Jednocześnie bowiem nie zakazano osobom starszym robienia zakupów w innych godzinach, co powodowało, że i tak chodzą do sklepów przez cały dzień. Teraz ma się to zmienić.

Tak jak zapowiadaliśmy, z racji tego, że sklepy zostały otwarte w dużo szerszym zakresie, przestaną obowiązywać godziny dla seniora - powiedział w Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller

.