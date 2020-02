Kempa do Biedronia: pan i kandydatka na pierwszą damę oklaskujecie ataki na Polskę. Jest reakcja Śmiszka

Beata Kempa odniosła się do opozycji i m.in. jej zdaniem uprawianej "mowy nienawiści". - I gdzie są teraz ci wszyscy apostołowie walki z hejtem? Czemu nie słychać ich sprzeciwu, gdy pełnoprawnych sędziów, wybranych na mocy ustawy i nominowanych przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dzisiaj się stygmatyzuje, dzisiaj się poniewiera, dzisiaj próbuje się ich hejtować na każdym kroku? Gdzie oni są z tą mową nienawiści? - pytała Kempa.

- I wreszcie ostatnia kwestia. Czy z taką retoryką zgadza się kolejny kandydat na prezydenta - no, przywołam to nazwisko, bo to jest kolejny kazus - Robert Biedroń? - kontynuowała Kempa i komentowała, "niedawno patetycznie wołał do eurodeputowanych: "Jeszcze wolne sądy nie zginęły, póki my żyjemy".

- Czy pan też będzie rozliczał sędziów, panie Biedroń? Bo póki co, widzimy, jak pan i kandydatka na pierwszą damę radośnie oklaskujecie ataki na Polskę. Ręka w rękę z Rosjanami. I tutaj historia zatoczyła koło - powiedziała Kempa. Słowa te wywołały gromki aplauz wśród zebranych na sali.