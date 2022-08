Jezioro Leśniańskie i Jezioro Złotnickie kuszą krajobrazem. Położone niedaleko siebie to idealny pomysł na weekend. Zwiedzanie 2022

Zapora na Jeziorze Złotnickim i malownicza okolica. Tu warto się wybrać

Zbiornik zaporowy na rzece Kwisie powstał już w 1924 roku, a jego pojemność wynosi 12,4 mln m³. Budowa zapory o wysokości 36 metrów trwała od 1918 roku. Równolegle rozpoczęto prace nad projektem elektrowni, która powstała w latach 1922-1924. Jej architektem był Curt Bachmann. Na co dzień zbiornik zaporowy wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej. Droga do niego wiedzie przez niesamowite tunele wydrążone w skałach. Na wejściu do każdego z nich wykuto kamienne napisy.