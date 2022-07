Zabierz rodzinę do świata magii i baśni. Magiczna Pławna to niezwykłe miejsce na mapie Dolnego Śląska. CENNIK 2022

Baśniowy świat u stóp Gór Izerskich. To właśnie Magiczna Pławna

Magiczna Pławna to świat sztuki, baśni i legend. To tutaj, pośród zielonych wzgórz, w jednym miejscu odwiedzić można Zamek Śląskich Legend, Gród Rycerski z niesamowitym Koniem Trojańskim czy osiadłą na mieliźnie Arkę Noego. Jeśli jeszcze tu nie byłeś, to warto! Tutaj nic nie jest logiczne i szablonowe. Ale oto właśnie chodzi. To miejsce, gdzie wyobraźnia nie ma granic.

W lecie to idealne miejsce na wycieczkę u stóp Gór Izerskich. Magiczna Pławna

Cały ten magiczny świat został zbudowany, dzięki pomysłom i pasji niezwykłego człowieka. Mówi się o nim "Cudak z Pławnej". Dariusz Miliński to ceniony artysta i malarz, który udowadnia, że wyobraźnia ma wielką moc. Do zwykłego sielskiego krajobrazu podgórskiej wsi dodał wyjątkowego na skalę Polski kolorytu i artystycznego wyrazu. Pławna Dolna stała się centrum artystycznych wydarzeń, a odwiedzający jak za sprawą czarodziejskiej różdżki mogą przenieść się w świat sztuki, baśni i historii.