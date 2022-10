Gwiazdy TAURON Gigantów Siatkówki kobiet 2022 w Twardogórze (22-23.10.2022)

Podczas dwudniowej polsko-niemieckiej rywalizacji oglądać będziemy aktualnego mistrza Polski drużynę Chemika Police, wicemistrza - Developres Rzeszów, wicemistrza Niemiec SC Potsdam, a także SSC Palmberg Schwerin 12-krotnego mistrza tego kraju. Na Dolny Śląsk przyjedzie wiele uznanych siatkarek, które jeszcze nie tak dawno grały na mistrzostwach świata. Na kogo zwrócić uwagę?

Agnieszka Korneluk (dawniej Kąkolewska, Chemik Police) to podpora naszej reprezentacji. Podstawowa środkowa kadry była przez pewien czas jej kapitanem. Seniorskie granie zaczynała we Wrocławiu, potem grała w Łodzi i we Włoszech. W 2020 roku wróciła do Polski, do Polic. Od tego czasu dwa razy zdobyła mistrzostwo kraju.

Maria Stenzel (Chemik Police). Pamiętamy jej łzy po ostatniej akcji ćwierćfinału mistrzostw świata z Serbią. Ma dopiero 24 lata, ale w reprezentacji już od dawna na pozycji libero gra pierwsze skrzypce. Aktualna mistrzyni Polski i wicemistrzyni z 2019 roku (Budowlani Łódź). W seniorskiej siatkówce debiutowała w barwach Impela Wrocław.