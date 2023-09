Grzybiarze, kosze w dłoń! W Węglińcu odbywa się Święto Grzybów!

Bory Dolnośląskie mekka grzybiarzy

Według zbieraczy grzybów, najlepszym miejscem do ich poszukiwania są Bory Dolnośląskie. Co roku jesienią zjeżdżają tu grzybiarze z całej Polski. Wynajmują kwatery w okolicy i wracają do domów z koszami pełnymi grzybów lub suszą grzyby na miejscu i je przetwarzają.

Bory Dolnośląskie to jeden z największych zwartych kompleksów leśnych w Polsce. Zajmuje powierzchnię ok. 165 tys. ha.

Słynie z obfitości grzybów i jagód. To także miejsce, w którym można spotkać wiele gatunków ptaków drapieżnych, takich jak bielik, jastrząb czy kania czarna. Nie brak tu również niewielkich pustyń, wydm śródlądowych i torfowisk. Idealne miejsce na wypoczynek lub wypad na weekend.