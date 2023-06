Gorący początek wakacji w Hiszpanii. Drapieżniki zmusiły turystów do ewakuacji z plaż, a w miastach trwa batalia obyczajowa Emil Hoff

Hiszpańską prowincję Katalonię ogarnął chaos. Czemu turyści musieli w pośpiechu opuścić trzy popularne plaże? Dlaczego w miastach regionu jedni cieszą się, a inni denerwują na nowe przepisy, dotyczące basenów? Sprawdźcie, co dzieje się w słonecznej Hiszpanii u progu wakacji. Gerold Grotelueschen, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne

Wakacje 2023 w Hiszpanii zaczęły się z rozmachem. Katalonię ogarnął chaos po tym, jak w wodach przy popularnych plażach pojawiły się drapieżniki, z którymi lepiej nie żartować. Do tego w miastach znowu rozgorzał spór obyczajowy – jego rozstrzygnięcie jednym się spodobało, innych zezłościło. O co chodzi w tym zamieszaniu? Co właściwie dzieje się w słonecznej Katalonii na progu lata? Przekonajcie się.