Gigantki wkraczają do akcji! Gwiazdy siatkówki znów w Twardogórze [TAURON Giganci Siatkówki kobiet 2022]

Mija właśnie miesiąc, od kiedy emocjonowaliśmy się polsko-belgijką rywalizacją w ramach XIII charytatywnego turnieju TAURON Giganci Siatkówki. Przypomnijmy, że tytuł sprzed roku obronił Jastrzębski Węgiel. To jednak nie koniec siatkarskiego festiwalu w Twardogórze, bo już za niespełna tydzień czeka nas pierwsza edycja TAURON Gigantów Siatkówki kobiet (22-23.10).

Obsada zapowiada się na bardzo mocną. Turniej, który jest ostatnim sprawdzianem przed startem TAURON Ligi, rozgrywany będzie w formule polsko-niemieckiego pojedynku. Do gościnnej hali Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przyjadą aktualny mistrz Polski Grupa Azoty Chemik Police oraz wicemistrz Developres Bella Dolina Rzeszów. Naszych zachodnich sąsiadów reprezentować mają Plemberg Schwerin o SC Postdam (Poczdam).

Schwerin to 12-krotny mistrz kraju, który ostatni raz ten tytuł zdobył w 2018 roku. W poprzednim sezonie zajął trzecie miejsce. Natomiast Poczdam to stosunkowo młody klub, bo założony w 1996 roku. Z ok. 500 członkami to jeden z największych klubów siatkarskich w Niemczech. W najwyższej klasie rozgrywkowej występuje od 2009 roku. Największy sukces to wicemistrzostwo w 2022 roku.