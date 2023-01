Ferie 2023: Dolina pałaców i ogrodów. Co Jelenia Góra ma wspólnego z francuską Loarą? Zwiedzanie 2023 Justyna Orlik

Znany również jako pałac na wodzie. Dziś to luksusowy hotel ze strefą SPA.

Kotlina jeleniogórska ma ogromnie wiele do zaoferowania na ferie 2023. To nie tylko widoki na wyjątkowe Karkonosze, ale bogata historia zamknięta we wnętrzach najpiękniejszych zamków i pałaców. Wiele z nich dostało drugie życie i dziś oferuje gościom luksusowy wypoczynek, pakiety SPA i wiele innych atrakcji. Druga część nadal czeka na nowego właściciela, który pozwoli tchnąć w nie blask i przywrócić należyte im miejsce na mapie zabytków okolicy. Z serii "cudze chwalicie, swego nie znacie", przedstawiamy wam najpiękniejsze obiekty w okolicy wraz z ich krótką historią. W dolinie pałaców i ogrodów każdy znajdzie coś dla siebie. To doskonały pomysł na wycieczkę całą rodziną po szlaku pałaców i ogrodów.