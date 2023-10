Fatalne wieści dla turystów. Zimę w Europie, zamiast na nartach, możemy spędzić w korkach. Gdzie spodziewać się utrudnień na drogach?

Planujcie tej zimy wyjazd na narty do Włoch albo Francji? Jeśli tak, mamy złe wieści: kluczowy tunel kolejowy pod Alpami jest wyłączony z użytku, a w najbliższych dniach zamknięty zostanie jeszcze jeden. Może to oznaczać gigantyczne korki i tłok na drogach. Sprawdźcie, gdzie należy spodziewać się utrudnień, by nie spędzić zimowego wyjazdu w korku zamiast na stoku.

Nadchodząca zima nie będzie łaskawa dla turystów w Europie. Zamknięcie dwóch ważnych tuneli może zmienić wyjazd na narty w katorgę. Przemyslaw Swiderski / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne

Nici z nart w Europie tej zimy? Skalna lawina może pokrzyżować plany turystom

Tej zimy turyści planujący wypad na narty do Francji czy Włoch muszą uważnie planować podróż. Komunikacja pod Alpami może być bardzo utrudniona, zwłaszcza na granicy Włoch i Francji, między Lyonem a Turynem. Tam kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i korkami na drogach, jakich dawno nie widzieli. Wszystko przez skalną lawinę, którą w sierpniu 2023 r. zeszła w miejscowości Saint-André à La Praz, ok. 20 km od granicy francusko-włoskiej, i uszkodziła tory kolejowe wiodące do tunelu Frejus w masywie Mont-Cenis w Alpach.

Tunel łączy francuski region Maurienne w Sabaudii (miasto Modane) z włoskim miasteczkiem Bardonecchia i stanowi kluczowy element drogi z Lyonu do pięknej Val di Susa i dalej do Turynu. Tunel Frejus skonstruowano jeszcze w XIX w., pierwotnie dla pociągów, potem poprowadzono także przejazd dla samochodów. O ile droga samochodowa jest już czynna, uszkodzone tory nie pozwalają pociągom przejeżdżać przez Frejus. Jak informują francuskie media, remont torów przeciągnie się co najmniej do czerwca 2024, może nawet do września. Tunel Frejus na mapie: Czytaj też: 17 najpiękniejszych miejsc UNESCO we Włoszech. Unikatowe cuda natury i kultury, które po prostu trzeba zobaczyć

Tłoczno na drogach, tłoczno w samolotach

To fatalna wiadomość dla europejskich turystów, którzy zawsze zimą masowo korzystali z pociągów francuskiego przewoźnika TGV i włoskiego Frecciarossa, by dostać się do ośrodków narciarskich po obu stronach Alp i z Paryża do Mediolanu. W sezonie 2023/24 będzie to niemożliwe.

Turyści podróżujący przez tę część Europy będą musieli zimą korzystać z własnych samochodów lub samolotów, by przekroczyć Alpy. Koniecznie będzie nadkładanie drogi objazdami przez Szwajcarię. Władze przygranicznych regionów wyrażają zaniepokojenie perspektywą ogromnych korków i niebezpiecznego zwiększenia ruchu na drogach, ale są bezradne.

Kolejny tunel zamknięty aż do Bożego Narodzenia

Co gorsza, przed Bożym Narodzeniem korki staną się jeszcze większe z powodu planowanego zamknięcia tunelu samochodowego du Mont Blanc, łączącego Chamonix-Mont-Blanc we Francji z Courmayeour we Włoszech. Droga będzie nieczynna od 16 października do 18 grudnia 2023. Polscy turyści, którzy planują wypady na pogranicze włosko-francuskie przed Bożym Narodzeniem lub transgraniczne wycieczki na narty zimą 2023/24, muszą brać pod uwagę utrudnienia w komunikacji. W przeciwnym razie wyjazd na narty możecie spędzić w korkach zamiast na stoku.