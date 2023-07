Dzisiaj nasza kadra w koszykówce na wózkach zaczyna turniej w wałbrzyskim Aqua Zdroju!

Dzisiaj, czyli we wtorek, 11 lipca zaczyna się IV Międzynarodowy Turniej Koszykówki na Wózkach o Puchar Prezydenta Miasta Wałbrzycha. W hali Aqua Zdroju reprezentacja Polski prowadzona przez Marcina Balcerowskiego będzie rywalizować z Łotwą, Izraelem i Austrią. Zawody potrwają cztery dni - do 14 lipca.

Polacy, podobnie jak ich rywale, przygotowują się do mistrzostw Europy, które odbędą się dniach 8-20 sierpnia odbędą się w Rotterdamie w Holandii.

Warto przyjść, pokibicować naszej kadrze!

Mecze w IV Międzynarodowym Turnieju Koszykówki na Wózkach o Puchar Prezydenta Miasta Wałbrzycha rozgrywane będą: