Dwie osoby ranne w wypadku pod Wrocławiem. Auto zalała woda

Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze z Jelcza-Laskowic do Oławy. W niemal całkowicie zalanym po ostatnich ulewach lesie auto wpadło do rowu i w kilka minut znalazło się pod wodą.

Las przez który biegnie droga z Oławy do Jelcza-Laskowic zalany jest niemal całkowicie od kilku dni. Położona nieco wyżej droga wciąż jest jednak przejezdna. I to właśnie tu w piątek po godz. 13 kierowca seata jadącego z Jelcza do Oławy stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w przydrożne drzewo. Auto odbiło się od niego i na dachu wylądowało w pełnym wody rowie.

W środku uwięzione zostały dwie osoby. Na pomoc natychmiast ruszyło kilkunastu innych kierowców. Obu uwięzionych mężczyzn (młodszy z nich ma 29, starszy - 35 lat) udało się uratować. Są jednak ranni - obaj trafili do szpitala.