Dom Tyrolski przy drodze z Jeleniej Góry do Karpacza znowu zachwyca. Króluje tu Duch Gór. Drugiego takiego miejsca nie znajdziecie (FOTO)

Połączenie restauracji z muzeum zawdzięczamy Markowi Łopatce, który połączył miłość do Karkonoskiego Ducha Gór, pasję zbierania pamiątek z nim związanych z gastronomią i turystyką.

Bez Ducha Gór nie ma Karkonoszy. Był bohaterem setek legend, przedstawiano go w rzeźbach, szkle, wosku, w powieściach, pieśniach, na obrazach i rysunkach. Zafascynował mnie i od ponad 30 lat zbieram to co z nim jest związane - mówi Marek Łopatka