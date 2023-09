Dolnośląskie Borowice to nie tylko wioska Muminków. Tu posłuchacie, jak śpiewa Ralf Kamiński, nacieszycie się ciszą i widokami Alina Gierak

Mała wioska na Pogórzu Karkonoskim to idealne miejsce dla tych, którzy lubią góry, a nie cierpią kurortów z zatłoczonymi deptakami. Borowice zasłynęły z wioski Muminków i lapońskiej wioski Kalevala. Ale to niejedyne atrakcje. Przekonajcie się o tym sami, bo to idealne miejsce na krótką wycieczkę. Możecie tu przyjechać na weekend lub majówkę. Poniżej przeczytacie, dlaczego warto przyjechać do Borowic i co was tutaj czeka. Zajrzyjcie też do galerii.