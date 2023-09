Dni wolne od szkoły 2023/24. Święta, ferie zimowe, majówka i inne okazje do podróżowania. Sprawdźcie, kiedy zaplanować rodzinne wyjazdy

Koniec wakacji nie oznacza, że skończyły się okazje do wycieczek, przygód i zwiedzania świata. Także w czasie trwania roku szkolnego 2023/24 nie zabraknie przerw w nauce i dni wolnych od szkoły, gdy możecie wybrać się z dziećmi na rodzinną wycieczkę. Kiedy wypadają ferie zimowe i majówka 2024? Ile trwa świąteczna i wielkanocna przerwa od lekcji? Sprawdźcie, kiedy będą dni wolne od szkoły w nowym roku szkolnym, by dopasować własny urlop do kalendarza swoich dzieci i móc wspólnie spędzać wolny czas.

Kiedy uczniowie będą mieli wolne w roku szkolnym 2023/24? Sporo przerw w lekcjach

Nawet w trakcie trwania roku szkolnego nie brakuje okazji, by wybrać się na wycieczki i dłuższe wyjazdy z dziećmi. Trzeba tylko wiedzieć, kiedy wypadają dni wolne od szkoły w nowym roku szkolnym 2023/24. Zapraszamy do praktycznego terminarza świąt, długich weekendów, ferii i przerw w nauce - ułatwi wam zaplanowanie rodzinnego wypoczynku.

Fot. Piotr Krzyzanowski/Polska Press Grupa, zdjęcie ilustracyjne Wakacje niestety już za nami. Dobra wiadomość jest taka, że w roku szkolnym 2023/24 uczniów czeka sporo przerw w lekcjach i dni wolnych od zajęć. Długie weekendy jesienią, zimą i wiosną to dobra pora, by zaplanować rodzinne wycieczki po Polsce, Europie i całym świecie.

Sprawdźcie, kiedy będą dni wolne od szkoły w roku szkolnym 2023/24, by móc z wyprzedzeniem zaplanować wspólne wyjazdy i wypoczynek z dziećmi.

Dni wolne od szkoły w listopadzie 2023

1 listopada wypada uroczystość Wszystkich Świętych. To dzień wolny od pracy i szkoły. W 2023 r. Wszystkich Świętych obchodzimy w środę. Możliwe, że zajęcia w szkołach zostaną odwołane także w poniedziałek i wtorek 30 i 31 października, żeby uczniowie mogli odwiedzić rodzinne groby położone daleko od ich miejsca zamieszkania i nauki. Śledźcie ogłoszenia szkolne, by dowiedzieć się, czy na początku listopada czeka was długi weekend. Przełom października i listopada to dobry czas, by odwiedzić najciekawsze polskie cmentarze. Możecie także zaplanować weekendową wycieczkę do któregoś z nawiedzonych miejsc w Polsce. Nie brakuje ich w całym kraju – zajrzyjcie do naszych przewodników po tajemniczych zakątkach Pomorza, Zakopanego czy Dolnego Śląska.

Wolny od pracy i szkoły jest także 11 listopada – Święto Niepodległości. Niestety, w 2023 r. dzień ten wypada w sobotę.

Grudzień 2023: kiedy nie ma szkoły w okresie Bożego Narodzenia i Sylwestra?

Zimowa przerwa świąteczna 2023 zaczyna się w sobotę 23 grudnia i trwa aż do poniedziałku 1 stycznia 2024 włącznie. To świetna pora, by zaplanować rodzinne zimowe wakacje i wybrać się np. na narty do Włoch, na jarmark bożonarodzeniowy do Niemiec, na sylwestra na Maderę albo na all inclusive do jakiegoś egzotycznego kraju, np. bardzo popularnej Tajlandii. Warto także zarezerwować już teraz tanią wycieczkę all inclusive na przełom grudnia i stycznia. Jeśli zostaniecie w grudniu w Polsce, możecie wybrać się na rodzinną wycieczkę na któryś z krajowych jarmarków bożonarodzeniowych i do jednego z ogrodów świateł.

Ferie zimowe 2024. Kiedy nie ma szkoły w poszczególnych województwach?

Najlepszym czasem na rodzinny wypoczynek zimą są oczywiście ferie zimowe. Sprawdźcie poniżej, kiedy mają wolne uczniowie w poszczególnych województwach i zaplanujcie wtedy własny urlop, tak by móc pojechać z dziećmi na zimowe wakacje.

Podajemy terminy ferii zimowych 2024: 15-28 stycznia 2024: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;

22 stycznia - 4 lutego 2024: podlaskie, warmińsko-mazurskie;

29 stycznia - 11 lutego 2024: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

12-25 lutego 2024: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie. W ferie zimowe warto wybrać na narty w Polsce lub za granicą lub zaplanować wypoczynek w ciepłym kraju – np. w Grecji, Turcji, na Dominikanie czy na egzotycznych Wyspach Zielonego Przylądka.

Wolne od szkoły na Wielkanoc 2024

Na Wielkanoc uczniowie mogą się cieszyć tzw. wiosenną przerwą świąteczną. Trwa ona 6 dni, od czwartku 28 marca do wtorku 2 kwietnia 2024. Wielkanocny długi weekend to okazja, by nacieszyć się wiosną w Polsce. Świetnym pomysłem na wypoczynek są np. wycieczki do lasów, w góry czy nad morze, a także city breaki – zwiedzanie pełnych zabytków i atrakcji polskich miast. Zajrzyjcie do naszego przewodnika po najlepszych atrakcjach Polski na kwiecień.

Dni wolne od szkoły w maju 2024

Wiosenne wycieczki z dziećmi możecie kontynuować w maju. Wolne od szkoły są 1 maja (środa) i 3 maja (piątek). Niemal na pewno w szkołach ogłoszony zostanie dzień wolny od zajęć 2 maja, dzięki czemu uczniowie będą się cieszyć długim weekendem, trwającym 5 dni.

Majówka to niejedyny czas odpoczynku od szkoły w maju. Ustawowo wolne od szkoły jest także Boże Ciało, które wypada w czwartek 30 maja 2024. Bardzo prawdopodobne, że także 31 maja zostanie ogłoszony dniem wolnym od zajęć, dzięki czemu uczniowie będą mieli drugi w tym miesiącu długi weekend. Wiele osób uważa maj za najpiękniejszy miesiąc w roku. Właśnie wtedy przyroda rozwija się najbujniej. Warto zaplanować majowy wypoczynek i rodzinne spacery po najpiękniejszych polskich parkach i ogrodach, wycieczki do lasów i nad jeziora.

Kiedy zaczynają się wakacje 2024?

Po raz ostatni w roku szkolnym 2023/24 uczniowie będą musieli stawić się w szkołach w piątek 21 czerwca 2024. Ostatni dzień sierpnia wypada w sobotę, więc wolny będzie także 1 września, a kolejny rok szkolny rozpocznie się w poniedziałek 2 września 2024.