Co zobaczyć na Pomorzu w długi weekend czerwcowy? 34 niezwykłe atrakcje i pomysły na wycieczki niedaleko Gdańska, Gdyni i Sopotu Redakcja

Przedstawiamy listę niezwykłych i zaskakujących atrakcji województwa pomorskiego. Znajdziecie wśród nich propozycje wycieczek, pomysły na zabawy i przygody dla dzieci i dorosłych, miejsca warte odwiedzenia, parki rozrywki, zabytki skrywające fascynujące historie i wiele innych inspiracji. Przemyslaw Swiderski / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (38 zdjęć)

Przygotowaliśmy dla Was listę aż 34 ciekawe, nietypowe i zaskakujące atrakcje województwa pomorskiego w sam raz na zbliżający się długi weekend czerwcowy, urlop czy wakacje. Znajdziecie wśród nich pomysły na wycieczki niedaleko Gdańska, Gdyni i Sopotu, w tym zabytki o fascynującej historii, punkty widokowe, tajemnicze kręgi kamienne, rekordowe obiekty, oryginalne muzea i atrakcje specjalnie dla dzieci. Co warto zobaczyć w Pomorskiem, gdzie się wybrać, co zwiedzić? Radzimy i podpowiadamy, jak zaplanować niezapomnianą wycieczkę.