Ciekawe atrakcje w Bieszczadach, których nie możesz przegapić. Odkryj piękno Bieszczadów w wakacje 2023

Co ciekawego zobaczyć w Bieszczadach?

Jednym z punktów, od którego warto rozpocząć swoją podróż, są Ustrzyki Górne. Turystyczna wieś stanowi doskonałą bazę wypadową. Można tu zaopatrzyć się w niezbędne mapy, załadować plecak chlebem i zasięgnąć informacji u lokalnych mieszkańców. Warto także pamiętać, że z Ustrzyk Górnych kursują busy, umożliwiające łatwe dotarcie do innych tras i miejsc w Bieszczadach.

Jedną z ciekawszych i częściej odwiedzanych atrakcji jest Bieszczadzka Kolejka Leśna. Jest to kolej najwyżej położoną linią wąskotorową w Polsce, która powstała pod koniec XIX wieku. Obecnie można się nią przejechać na trasie Majdan – Balnica oraz Majdan – Przysłup.

Atrakcje turystyczne w okolicy Soliny

Jednym z najbardziej popularnych miejsc w Bieszczadach jest Jezioro Solińskie. To miejsce przyciąga turystów i wczasowiczów ze względu na swoje piękno i liczne atrakcje. Na brzegach jeziora znajdują się ośrodki rekreacyjne, a na zachodnim brzegu położona jest uzdrowiskowa miejscowość Polańczyk. Jezioro Solińskie przyciąga żeglarzy i kajakarzy dzięki swoim malowniczym krajobrazom. W sezonie letnim można również skorzystać z rejsów statkami wycieczkowymi, które umożliwią bliższe poznanie uroków tego miejsca.

Zapora wodna w Solinie to również popularna atrakcja turystyczna regionu. Można nawet zwiedzić jej wnętrze. To największy tego typu obiekt w Polsce a koszt biletu dla osoby dorosłej wynosi 30,00 złotych.

Nad Soliną znajdują się również inne atrakcje nie tylko sporty wodne. Jedną z nich jest Bieszczadzka Kolejka Linowa. Jest to atrakcja, która przebiega pomiędzy górami Plasza oraz Jawor, wzdłuż zapory wodnej. Przejazd kolejką w Solinie trwa około ośmiu minut. Pokonywana odległość wynosi półtora kilometra.

Podczas podróży bieszczadzką kolejką linową turyści mogą zobaczyć panoramę okolicy. Bilet w dwie strony kosztuje 49,00 zł dla osób w wieku od 27 do 64 lat, bilet ulgowy to wydatek 39,00 złotych (obejmuje osoby w wieku od 5 do 26 lat oraz osoby powyżej 65 roku życia).