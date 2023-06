Ceramika bolesławiecka słynie na całym świecie. Można będzie ją oglądać w nowej siedzibie Muzeum Ceramiki. Zobaczcie wizualizacje Alina Gierak

Ceramika bolesławiecka, słynne kubki, talerze, miski z niebieskimi stempelkami, to jeden z hitów eksportowych Dolnego Śląska. W Muzeum Ceramiki w Bolesławcu można było poznać między innymi tradycję wyrobów ceramicznych, a także historię miasta. Eksponaty rozproszone jednak były w trzech budynkach, co nie ułatwiało zwiedzania. To się zmieni. Muzeum przenosi się właśnie do nowej siedziby. Wnętrza są imponujące. To połączenie nowoczesności, światowego designu z zabytkową zabudową. Obejrzycie wizualizacje. Kiedy otwarcie Muzeum?