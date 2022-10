Ceny za znicze i stroiki na groby 2022. Co w tym roku jest modne i ile kosztuje? Sprawdziliśmy oferty sklepów, bazarów i kwiaciarni

- Na razie patrzyłam na ceny, ale nie kupowałam. Doszłam do wniosku, że w tym roku znicze są dużo droższe. Ja też nie kupuje kapliczek czy takich bardzo ozdobnych lampionów, bo te to nawet po 50 zł kosztują, a za te pieniądze to kupiłam w zeszłym roku trzy skromniejsze znicze, które umyłam i w tym roku znowu postawię. - mówi Pani Czesława, która od lat kupuje znicze i kwiaty na bielawskim targu.