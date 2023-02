Atrakcje na tłusty czwartek dla miłośników słodkości. Muzeum rogali, warsztaty wypiekania pierników, degustacje czekolady i inne pyszności

Atrakcje turystyczne na tłusty czwartek i nie tylko

W 2023 r. tłusty czwartek wypada 16 lutego. To dobra okazja, by przyjrzeć się atrakcjom turystycznym związanym ze słodkościami.

Turystyka pysznościowa. Galeria słodkich atrakcji

Jeśli macie ochotę na weekendowy wypad do innego miasta, czemu nie osłodzić sobie wycieczki i nie wybrać się do któregoś z miejsc, związanych ze słodkościami? Zajrzyjcie do naszej galerii i przekonajcie się, jakie „pyszne” muzea i manufaktury warto odwiedzić w takich miastach, jak: