Arcybiskup dał dyspensę na Sylwestra. W najbliższy piątek można jeść mięso i bawić się

Arcybiskup napisał m. in.: "Ze względu na to, iż piątek 31 grudnia 2021 roku jest tradycyjnie dniem pożegnania Starego Roku i Przywitania Nowego Roku pańskiego, stąd stanowi to okazję do spotkania się w gronie rodziny, najbliższych przyjaciół i znajomych, dlatego w tym dniu udzielam wszystkim mieszkańcom Archidiecezji Wrocławskiej oraz przebywającym w tym dniu na jej terytorium dyspensy od obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i od charakteru pokutnego tego dnia" (...) "Ufam, że taka inicjatywa przyczyni się nie tylko do pogłębienia relacji międzyludzkich, ale również do jeszcze większego zrozumienia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w pozostałe piątki całego roku, który podkreśla rolę tego dnia w zbawczym dziele dokonanym przez Jezusa Chrystusa".