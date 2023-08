9 zachwycających atrakcji Słowenii, do których łatwo dotrzecie samochodem z Polski. Adriatyk, ogromne jaskinie, zamki i wiele więcej

Istnieją w Europie kraje, których tereny są tak zachwycające, że na ich widok odbiera nam mowę. Ogromną popularnością wśród turystów cieszą się m.in. Włochy, Chorwacja czy Austria, jednak często zapominamy o państwie, które z ogromną gracją łączy ich najlepsze cechy – to niewielka Słowenia. Poznajcie 9 zachwycających atrakcji Słowenii, do których łatwo dotrzecie samochodem z Polski.

Zobacz, jak na zdjęciach prezentują się najpiękniejsze atrakcje Słowenii.

Atrakcje Słowenii: 9 najlepszych miejsc, do których dojedziecie autem z Polski

CC BY-SA 2.0



Słowenia to kraj niezwykle piękny i bogaty przyrodniczo. Wybierzcie się z nami na wycieczkę po najciekawszych miejscach tego niedużego państwa. Flickr.com / Tom Mrazek / CC BY-SA 2.0 Słowenia ma dosłownie wszystko, czego trzeba do relaksu podczas urlopu – piękne góry, czysty Adriatyk, obłędną przyrodę, wiekowe zabytki i przyjaznych mieszkańców. Z jakiegoś powodu sąsiadujące z nią państwa – szczególnie Włochy i Chorwacja – cieszą się większą popularnością wśród turystów. Wydaje się jednak, że to tylko kwestia czasu, jeżeli więc cenicie sobie względny spokój, polecamy odwiedzić malowniczą Słowenię jak najszybciej. Przygotowaliśmy dla was listę najważniejszych miejsc, które warto zobaczyć podczas podróży do tego kraju – co można tam zobaczyć?

Park narodowy w Alpach,

największy na świecie zamek jaskiniowy,

piękne jeziora

i wiele innych.

Gdzie leży Słowenia – mapa

Słowenia to niewielkie państwo leżące w Europie Środkowej, graniczące z Włochami, Austrią, Chorwacją i Węgrami. Dominują tam tereny górzyste i wzniesienia – w granicach kraju znajdują się Alpy Julijskie, Góry Dynarskie, Karawanki oraz Alpy Kamnicko-Sawińskie. Słowenia ma także dostęp do Morza Adriatyckiego, co czyni ją destynacją wręcz idealną na wymarzony urlop za granicą.

Jak dostać się do Słowenii? Winieta, samochód, pociąg, samolot

Od 2022 roku winiety do Słowenii można kupić przez internet. Kierowcy mogą zakupić ją w kilku wariantach: tygodniowym, miesięcznym lub rocznym. Ceny winiet dla standardowych samochodów osobowych w 2023 roku prezentują się następująco:

roczna winieta – ok. 526 zł (110 euro),

miesięczna winieta – ok. 144 zł (30 euro),

tygodniowa winieta – ok. 72 zł (15 euro). Jak dostać się do Słowenii?

Najprostszym sposobem jest oczywiście podróż samochodem – w tym przypadku konieczny jest zakup winiety. Z Polski do Słowenii najłatwiej dojechać przekraczając granicę w Cieszynie, jednak robiąc to np. w Chochołowie także nie zostaniecie daleko w tyle. Oprócz samochodu, na teren Słowenii można dostać się także pociągiem i samolotem. Bezpośrednie połączenia lotnicze z Lublaną zapewnia narodowy przewoźnik PLL LOT, natomiast chcąc jechać koleją muszą przesiąść się w Budapeszcie lub Wiedniu. To też może cię zainteresować: 18 plaż w Polsce i na świecie, w których zakochaliście się bez pamięci. Tam można wypoczywać przez całe wakacje