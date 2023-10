9 najpiękniejszych skansenów wiejskich w Polsce. Lipce Reymontowskie i inne miejsca niczym z „Chłopów" Reymonta

Sukces filmu przyczynia się do popularyzacji polskiej kultury na całym świecie i być może także wśród samych Polaków na nowo rozbudzi zainteresowanie wielkim dziełem Reymonta, za które pisarz otrzymał Nagrodę Nobla.

Nie każdy wie, że miejsce akcji „Chłopów” nie jest fikcyjne. Reymont nie tylko wiernie odtworzył realia polskiej wsi przełomu XIX i XX w., ale też osadził akcję powieści w autentycznym miejscu – Lipcach w woj. łódzkim, ok. 50 km od Łodzi.

Wycieczka do Lipiec Reymontowskich to świetny pomysł na weekend pod miastem dla fanów kina, literatury i uroczych, zacisznych zakątków. Co warto zobaczyć w Lipcach? Jakie jeszcze piękne polskie skanseny warto odwiedzić, by poczuć atmosferę dawnej wsi? Zapraszamy do naszego przewodnika: „Nie tylko Lipce. Tam poczujecie atmosferę dawnej polskiej wsi”.