25-lecie Regionalnej Rady Olimpijskiej. To było wielkie święto naszych olimpijczyków (ZDJĘCIA)

W miniony czwartek, w przepięknej scenerii Oratorium Marianum na Uniwersytecie Wrocławskim, Mieczysław Łopatka, szef Regionalnej Rady Olimpijskiej, odebrał niezliczoną ilość gratulacji i upominków z okazji 25-leci RRO. Na uroczystości pojawili się m.in. szef PKOl-u Andrzej Kaśnicki i prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

- Królu Mieczysławie, królowo Renato! - zwrócił się do Łopatki i Renety Mauer-Różańskiej Sutryk - Stanowicie dla nas wzór, bo sport uczy nie tylko wygrywać, ale też przegrywać. Dziękujemy wam za to - dodał. Gospodarzem tego dnia był prof. Adam Jezierski, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, który wszystkich gości zaszczycił krótkim organowym koncertem. Wykorzystał do tego ponad 300-letni instrument, który stoi w Oratorium.

Potem wszyscy przenieśli się na ul. Przesmyckiego, gdzie wkopano kamień węgielny pod budowę nowych obiektów sportowych UWr. Powstać tam mają boiska do gier zespołowych oraz korty tenisowe dla studentów.