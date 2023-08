11 najpiękniejszych plaż Turcji: to idealne miejsca na urlop i wakacje. Plaże przy kurortach, zakątki blisko natury, atrakcje dla dzieci

Turcja w sam raz na długi weekend sierpniowy lub wakacje last minute

Turcja ma tak wiele do zaoferowania plażowiczom, że trudno się zdecydować, na której z setek pięknych plaż tego kraju najlepiej spędzić urlop. Dlatego wybraliśmy dla Was 11 najpiękniejszych plaż Turcji. To najlepsze miejsca na relaks i zabawę w słońcu, w sam raz na wymarzone wakacje, urlop lub nawet krótki weekendowy wypad. Przekonajcie się, jakie atrakcje oferują najpiękniejsze i wyjątkowe plaże Turcji. frantic00, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne

Chociaż mamy już sierpień, nadal nie jest za późno, by wybrać się na urlop marzeń do słonecznej Turcji. Długi weekend 12-15 sierpnia sprzyja krótkim wyjazdom, z kolei wrzesień to dobra pora na dłuższe wakacje po wakacjach. Turcja króluje na liście tanich kierunków na wakacje all inclusive i zawsze jest w czołówce krajów, najchętniej wybieranych na wakacje last minute. Może i wy się skusicie?