10 najbardziej niezwykłych zamków na Warmii i Mazurach. Który jest najpiękniejszy, gdzie ukryto św. Graala, w którym zamku można nocować? Emil Hoff

Warmia i Mazury są pełne niesamowitych zamków, wzniesionych przez krzyżackich rycerzy lub potężnych biskupów. Jakie sekrety skrywają gotyckie twierdze? Które są nawidzone? W których można przenocować? Przekonajcie się w naszej galerii - zapraszamy do przewodnika po 10 najbardziej interesujących zamkach Warmii i Mazur na weekendową wycieczkę. Zdjęcie na licencji CC BY-SA 4.0 Kgbo, CC BY-SA 4.0, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (11 zdjęć)

Warmia i Mazury to prawdziwy raj dla miłośników niezwykłych zamków. Obie krainy pokrywa sieć imponujących gotyckich twierdz, wzniesionych przez Zakon Krzyżacki i biskupów warmińskich. Wybraliśmy dla Was 10 najbardziej niezwykłych zamków woj. warmińsko-mazurskiego w sam raz na weekendowe wycieczki. W którym zamku ukryto św. Graala, którą twierdzę ukochał Mikołaj Kopernik, a którą znienawidził Napoleon Bonaparte? Gdzie można obejrzeć wystawę o zamkowym gotowaniu? Zapraszamy do galerii.