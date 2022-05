Żółty pył pokrył Dolny Śląsk. To nie piasek znad Sahary. Wyjaśniamy przyczyny zjawiska Anna Ickiewicz

Czytelnicy zastanawiają się co to za żółty pył pokrywa ich samochody i wszystko w domu jeśli zostawią otwarte okno. Jedni spiskują, że to pył znad Sahary inni, że pylą jakieś rośliny. Postanowiliśmy zapytać fachowców.