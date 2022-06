Zniknęło stare torowisko na ul. Kosmonautów we Wrocławiu. W jego miejsce powstanie dwupasmowa jezdnia [ZDJĘCIA] Magdalena Pasiewicz

Z ulicy Kosmonautów zniknęło stare torowisko, zrobi ono miejsce dla budowy nowej dwupasmowej drogi pomiędzy Leśnicą a centrum miasta Magdalena Pasiewicz/Polska Press Zobacz galerię (16 zdjęć)

Budowa Osi Zachodniej to inwestycja Wrocławia, która poprawi komunikację w zachodniej części miasta. Trasa przede wszystkim przejmie ruch tranzytowy, omijając osiedle Leśnica. Przecinać będzie tory kolejowe, ale ruch skierowany będzie przez wiadukt. Przy okazji tej inwestycji wymieniono też torowisko tramwajowego do Leśnicy - po tym nowym szlaku tramwaje jeżdżą już od maja, a stare tory zniknęły. Teren przygotowywany jest do budowy 2,2 km drogi przez ulicę Kosmonautów. Zobaczcie najnowsze zdjęcia zdjęcia z budowy na ul. Kosmonautów.