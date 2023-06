Zbiórka na chłopców, którzy w tragicznym wypadku pod Oleśnicą stracili rodziców

Zbiórka na chłopców, którzy stracili rodziców

Przypomnijmy. W minioną sobotę pod Oleśnicą doszło do tragicznego wypadku. W czołowym zderzeniu busa i samochodu osobowego śmierć na miejscu poniosły dwie dorosłe osoby. Dzieci podróżujące osobówką trafiły do szpitala. To właśnie Leon i Łukasz. Pierwszy w wypadku stracił mamę, drugi - tatę. Chłopcy odnieśli też poważne obrażenia, a obecnie są na długiej drodze rehabilitacji.

Chłopcy od urodzenia wychowywali się razem, dzielą ich tylko trzy miesiące. Mieszkali w tym samym budynku, więc praktycznie cały czas spędzali wspólnie. Oczywistym jest to, że chodzili do jednego przedszkola i dzielili pasje. Największą miłością chłopców jest piłka nożna, trenują w Akademii Piłkarskiej. W każdej wolnej chwili kopali piłkę.