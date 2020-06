Zaginęła Krystyna Bilińska, najstarsza przewodniczka PTTK we Wrocławiu!

Krystyna Bilińska ma 96 lat. To najstarsza przewodniczka PTTK we Wrocławiu. Do czasu zaginięcia przebywała w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym sióstr Elżbietanek przy ul. Św. Józefa we Wrocławiu. Wyszła z budynku 5 czerwca i odtąd nikt jej nie widział. Poszukiwania prowadzi komisariat policji przy ul. Grabiszyńskiej 255, tel.71 340 41 16. Ktokolwiek ją widział lub wie, gdzie przebywa, proszony jest o kontakt z policją.





