Wypłaty z programu Rodzina 500 plus dla Ukraińców już w maju

ZUS przyjął już około 318 tys. wniosków o 500 plus od obywateli Ukrainy. Tylko na Dolnym Śląsku wpłynęło do placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ponad 30 tysięcy wniosków.

Dzięki specjalnej ustawie, uchodźcy z Ukrainy uzyskali dostęp do wsparcia z ZUS, w tym do wypłaty 500 plus i Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego oraz do dofinansowania pobytu w żłobku przez okres zamieszkania i pobytu z dziećmi w Polsce.