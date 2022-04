Pijani wtargnęli do kościoła podczas mszy. Zniszczyli kropielnicę i zrzucili ze ściany drewniany krzyż. Księdzu pokazali środkowy palec Dawid Sarysz

Dwóch nietrzeźwych mężczyzn wtargnęło do kościoła w trakcie nabożeństwa. Będąc już w środku, najpierw zrzucili ze ściany drewniany krzyż oraz kropielnicę, którą uszkodzili, a następnie wymachiwali rękoma w stronę księdza prowadzącego mszę, pokazując obraźliwe gesty. Zostali szybko zatrzymani przez kłodzkich policjantów. Teraz za popełnione przestępstwa i wykroczenia odpowiedzą przed sądem. Grozi im kara pozbawienia wolności do lat 5. Mężczyźni zobowiązani zostaną również do naprawienia wyrządzonych szkód.