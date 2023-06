Wypadek we Wrocławiu. Na trasie W-Z dachował samochód, jedna osoba została ranna Jarosław Jakubczak

We wtorek (13 czerwca) wczesnym popołudniem doszło do wypadku na ulicy Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu. W wyniku zderzenia trzech samochodów jeden z nich dachował. Jedna osoba została ranna.