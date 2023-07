Wypadek we Wrocławiu. Na al. Karkonoskiej zderzyło się sześć samochodów! ZDJĘCIA Jarosław Jakubczak

Wypadek we Wrocławiu przy ul. karkonoskiej. Zderzyło się tam aż sześć samochodów osobowych i laweta. Do karambolu doszło dzisiaj, 6 lipca ok. godz. 10. Do wypadku doszło przez leżący na jezdni styropian. Kierowcy utkneli w wielkich korkach.