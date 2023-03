Wypadek na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Kierowca audi wyprzedzał na skrzyżowaniu [ZDJĘCIA]

AKTUALIZACJA

Godz. 13.20

Wschodnia Obwodnica Wrocławia została odblokowana. Trasa jest już przejezdna w obu kierunkach, utrudnienia po wypadku zakończyły się.

Godz. 11.20

Do wypadku doszło podczas wyprzedzania na skrzyżowaniu. Kierowcy obu aut: audi i citroena jechali Wschodnią Obwodnicą Wrocławia w kierunku Łan. Kierowca audi, który podróżował z pasażerką, wyprzedzał na skrzyżowaniu citroena. Kierowca citroena, który wiózł dwóch pasażerów, skręcał w lewo w kierunku Blizanowic. Auta zderzyły się i są bardzo mocno uszkodzone. Na szczęście, wszyscy uczestnicy w wypadku są przytomni i nie odnieśli bardzo poważnych obrażeń. Do szpitala z urazem głowy, w stanie niezagrażającym bezpośrednio życiu, trafiła jedna osoba. To pasażerka citroena. Pozostałym uczestnikom wypadku pomoc medyczna została udzielona na miejscu.

Policjanci pracujący na miejscu ustalili wstępnie, że winnym spowodowania wypadku jest kierowca audi. Szczegółowe okoliczności są dopiero ustalane.