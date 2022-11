Wypadek na przejeździe kolejowym we Wrocławiu. W aucie była kobieta i dzieci. Do zdarzenia doszło na niestrzeżonym przejeździe

W poniedziałek (14 listopada) około godziny 8.10 przy ul. Ubocze (przy ul. Błotnej) we Wrocławiu doszło do poważnego wypadku. Pociąg osobowy Kolei Dolnośląskich, ruszając ze stacji w Wojnowie, zderzył się z samochodem osobowym, który znajdował się na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Z relacji świadków obecnych na miejscu wynika, że kobieta nie zatrzymała się przed znakiem STOP i wjechała wprost pod szynobus KD jadący z Wrocławia do Jelcza-Laskowic.

- Nikt nie został poszkodowany w wypadku. Pociąg dopiero ruszał ze stacji i poruszał się z niewielką prędkością - mówi Gazecie Wrocławskiej dyżurny Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

W okolicach ul. Błotnej nie powinno być już utrudnień dla kierowców. Pociągi relacji Wrocław Główny - Jelcz-Laskowice zostały odwołane całkowicie lub na częściach trasy. W planach jest wprowadzenie częściowej komunikacji zastępczej.