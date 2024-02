Wybory rady powiatu. Głos mieszkańców na forum powiatu

Czym zajmuje się radny powiatu?

Radny powiatu ma za zadanie troszczyć się o interesy mieszkańców powiatu, w którym został wybrany. Jest to rola wymagająca nie tylko znajomości lokalnych potrzeb, ale również umiejętności słuchania i dialogu z mieszkańcami oraz organizacjami działającymi na terenie powiatu. Radny powiatu ma obowiązek utrzymywać stałą komunikację z obywatelami, przyjmować ich postulaty i przedstawiać je na radzie powiatu do rozpatrzenia. Jego praca nie ogranicza się jednak do bycia pośrednikiem – radny bierze również aktywny udział w pracach rady i jej organów, uczestniczy w sesjach, komisjach oraz innych instytucjach samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany. Dzięki temu ma wpływ na kształtowanie polityki powiatu i decydowanie o jego przyszłości.