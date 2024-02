Wybór starosty powiatu to wpływ na rozwój lokalny oraz jakość usług publicznych świadczonych mieszkańcom

Kto może zostać starostą powiatu

Kandydat na starostę powiatu musi spełniać określone kryteria kwalifikacyjne zgodne z prawem polskim. Wymogi te obejmują polskie obywatelstwo oraz ukończenie co najmniej 25. roku życia. Kandydat na starostę powinien także charakteryzować się nienaganną przeszłością – osoby pozbawione praw publicznych, ubezwłasnowolnione sądownie, pozbawione praw wyborczych przez Trybunał Stanu lub skazane za przestępstwo umyślne nie mogą kandydować. Te obostrzenia mają na celu zapewnienie, że osoba wybrana na to stanowisko będzie godna zaufania i zdolna do zarządzania powiatem w sposób uczciwy i efektywny. Kandydaci na starostę są wybierani przez radę powiatu, co oznacza, że nie jest to wybór bezpośredni, ale pośredni, co różni tę procedurę od wyborów wójta czy burmistrza.