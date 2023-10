Fundusze Europejskie na podnoszenie kwalifikacji pracowników dolnośląskich firm

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP) aktualnie prowadzi ocenę wniosków o dofinansowanie projektów, które wpłynęły na konkurs.

Liczymy, że cały proces wyboru najlepszego z przedstawionych projektów (operatora) wraz z podpisaniem umowy o dofinansowanie zakończymy na tyle szybko, aby wybrany operator już na początku przyszłego roku mógł dofinansować wybrane przez przedsiębiorców szkolenia i kursy. Pomoc ta trafi do przedsiębiorców zlokalizowanych na terenie całego Województwa Dolnośląskiego. Dla firm zlokalizowanych w subregionie wałbrzyskim będzie to kolejna pula środków – co najmniej 20 mln zł - na rozwój kwalifikacji ponieważ jeszcze w tym roku ruszą projekty o wartości ponad 30 mln złotych dofinansowane w ramach FEDS 2021-2027 z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – mówi Zuzanna Bielawska Wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Pomoc oferowana przedsiębiorcom będzie realizowana w formie Podmiotowego Systemu Finansowania poprzez usługi realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych.