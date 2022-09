We Wrocławiu będzie więcej zielonej energii. Powstanie zakład produkujący panele słoneczne [WIZUALIZACJE] Magdalena Pasiewicz

Pochodząca z Poznania spółka Roltec, zamierza wybudować pierwszą w Polsce fabrykę, gdzie będą powstawać panele fotowoltaiczne w technologii bez użycia krzemu. Roltec Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Coraz bliżej do budowy zakładu produkującego panele fotowoltaiczne we Wrocławiu. Spółka Roltec złożyła na początku września wniosek na wydanie decyzji środowiskowej pod budowę swojej fabryki na wrocławskim Jerzmanowie, którą planują wraz z budynkiem biurowym, magazynowym, halą produkcyjną i przestrzeniami socjalnymi postawić do 2023 r. Ma to być pierwsza w Polsce fabryka cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych w technologii CIGS.