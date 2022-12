Jawor stawia na „zieloną energię” Rusza budowa jednej z największych w regionie farm fotowoltaicznych

Za inwestycję odpowiada zgorzelecka spółka OZE Holding 3. Jest to pierwsza inwestycja OZE na tym terenie, o tak dużej skali, w ramach utworzonego niespełna dwa lata temu Klastra Mądrej Energii w Jaworze.

- Dynamiczne zmiany na rynku energetycznym to wyzwanie nie tylko na najbliższe miesiące, ale wręcz lata. Dlatego od dłuższego czasu nie czekaliśmy biernie i sami, jako samorząd, szukaliśmy dobrych i nowoczesnych rozwiązań dla naszego miasta. Budowa tak dużej elektrowni fotowoltaicznej w Jaworze, o mocy 12 MW, w ramach Klastra Mądrej Energii to bardzo dobra decyzja. Szczególnie teraz w kontekście drastycznych wzrostów cen prądu. Korzyści płynące dla środowiska z wykorzystania odnawialnych źródeł energii są bezsporne. Dlatego już wcześniej przygotowałem, wraz z moim zespołem, miejski teren inwestycyjny dla potencjalnych inwestorów związanych z OZE. Zostały przygotowane miejscowe plany oraz analizy. Powstała oferta, którą skutecznie przyciągnęliśmy inwestora. To zaowocowało silnym partnerem w postaci zgorzeleckiego Klastra Energii. Po dużych inwestycjach, jak np. Mercedes mamy już w tym doświadczenie. Razem osiągniemy cel, który stworzy możliwość dla Jawora, aby uliczne lampy, czy szkoły były zasilane z zielonej energii. To ogromna inwestycja, której efekty będziemy mogli szybko odczuć. Śmiało możemy więc dziś powiedzieć, że Jawor staje się „najlepszym miastem pod słońcem mówi Burmistrz Miasta Jawora Emilian Bera.