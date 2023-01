W Twierdzy w Srebrnej Górze odbudowują największy w kraju most zwodzony! To będzie turystyczny hit, podobnie jak hostel i restauracja

Odbudowa mostu zwodzonego w Twierdzy Srebrna Góra

- Właśnie o to nam chodzi, żeby to było żywe muzeum, żeby zwiedzający fortyfikacje mogli poczuć się jak setki lat temu i zobaczyć, jak to działało na własne oczy, a nie tylko słuchać opowieści czy multimedialnych prezentacji - mówi Grzegorz Basiński z Twierdzy Srebrna Góra.

Ale to nie wszystko. W twierdzy odbudowane zostaną jeszcze trzy mniejsze mosty! Wszystko po to, by umożliwić turystom zwiedzanie obiektu. Dzisiaj zwiedzającym udostępnia się tylko ok. 25 procent powierzchni jednej z największych górskich fortyfikacji w Europie, a konkretnie drugiej co do wielkości.