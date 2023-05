W Legnicy kierowca potrącił 8-latka. Nie zdążył wyhamować. Chłopiec wybiegł przed maskę samochodu [WIDEO]

Sytuacja miała miejsce 10 maja na ul. Lwowskiej w Legnicy.

- Zza zaparkowanego auta wybiegł 8-latek. Niestety, nie udało mi się wyhamować i go potrąciłem. Na nagraniu wygląda to groźnie, ale na szczęście chłopak, po zbadaniu przez lekarza w szpitalu, został wypuszczony do domu - relacjonuje kierowca dla StopCham.