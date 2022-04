Tragedia w Kudowie-Zdroju. Nie żyje dziecko. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia Damian Bednarz

Do wielkiej tragedii doszło w piątek 29 kwietnia w Kudowie-Zdroju. Na ulicy Tkackiej samochód terenowy potrącił dziecko i uciekł z miejsca zdarzenia. Do zdarzenia doszło poza jezdnią, w miejscu, gdzie często bawią się dzieci. Do pomocy wezwano helikopter LPR, jednak życia 9-letniej dziewczynki nie udało się uratować.