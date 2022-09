TOP 15 wygranych w Lotto we Wrocławiu. Takie były najwyższe wygrane szóstki w totolotka. Imponujące kwoty!

TOP 15 najwyższych wygranych w Lotto we Wrocławiu. Kliknij w następny slajd, ab zobaczyć, gdzie i kiedy padała szczęśliwa szóstka, no i ile szczęśliwiec wygrał pieniędzy! -------->

Wysłać totolotka może każdy człowiek, o ile jest pełnoletni. W stolicy Dolnego Śląska od początku historii zakładów padło kilkadziesiąt szóstek. Jakie były najwyższe wygrane w Lotto we Wrocławiu? Sprawdziliśmy. Wybraliśmy piętnaście największych. A szczegóły, czyli kwoty i adresy kolektur sprawdzisz w opisach w galerii.

Obecnie Lotto to jedno z dziewięciu losowań totalizatora sportowego i jest najstarszą z nich wszystkich, a to właśnie w niej są najwyższe wygrane. Pozostałe osiem to: Multi Multi, Mini Lotto, Kaskada, Ekstra Pensja, Keno, Szybkie 600, Super Szansa i Eurojackpot (losowanie ogólnoeuropejskie) czy popularne zdrapki.

Najwyższa wygrana w Lotto we Wrocławiu w historii

Historia zakładów Lotto, czyli gier liczbowych sięga 1957 roku . To właśnie wtedy Totalizator Sportowy zaczął organizować losowania liczb. Polega to na obstawieniu zakładu z sześcioma cyframi z puli 49 liczb. To daje ogólnie 13 983 816 możliwych kombinacji liczb, czyli prawdopodobieństwo trafienia tej szczęśliwej szóstki wynosi 0,00000715 proc. Komuś się jednak udaje, bo w sobotę, 10 września 2022 r. w kolekturze w Arkadach Wrocławskich przy ul. Powstańców Śląskich 2/4 padła najwyższa wygrana w historii Wrocławia. Szczęśliwiec skreślił liczby: 6,7,13,17,21 i 27. Ta szóstka pozwoliła na wygranie 23 158 546,50 zł.

