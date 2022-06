Emerytura poniżej złotówki! Tyle dostają co miesiąc emeryci we Wrocławiu. Oto najmniejsze i największe emerytury. Uwierzycie? Remigiusz Biały

Najniższa emerytura wynosi 51 groszy a najwyższa ponad 26 tys. zł puls dodatek pielęgnacyjny. Remigiusz Biały / Polska Press

Czerwiec dla emerytów w Polsce to miesiąc podwyższenia ich świadczeń. Na Dolnym Śląsku rekordziści otrzymują nawet po kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale są też tacy do których ZUS przesyła po kilkadziesiąt groszy. Z czego to wynika i ile pieniędzy trafia do wrocławian z "trzynastek”?