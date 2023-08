Test TomTom GO Classic 5". Więcej niż tylko nawigacja

TomTom GO Classic 5" nie jest budżetową nawigacją. Nie jest także najdroższą z dostępnych na rynku urządzeń tego typu. Moim zdaniem lokuje się w rozsądnych granicach. Rozsądnych, bo oferuje swojemu użytkownikowi więcej, znacznie więcej niż tanie nawigacje, które kuszą nabywców jedynie ceną.

Tak, tak, od lat już słyszę o końcu tego typu nawigacji i braku sensu ich zakupu, kiedy można mieć nawigację w smartfonie. Być może tak jest i być może w dłuższej perspektywie urządzenia tego typu znikną z rynku, jednak na razie nadal pojawiają się nowe modele, a wśród nich można znaleźć prawdziwe "perełki". Jedną z nich jest na pewno TomTom GO Classic 5".

TomTom GO Classic 5". Co otrzymujemy?

Mark Horn Model TomTom GO Classic dostępny jest na rynku w dwóch rozmiarach wyświetlacza o przekątnej 5- lub 6-cali. Kwestia wyboru wielkości urządzenia, to indywidualna preferencja. Pod względem funkcjonalnym różnica jest tylko w wielkości wyświetlacza.

Samo urządzenie mocowane jest do szyby za pomocą przyssawki, w której podciśnienie wywołujemy przez pokręcenie pokrętłem. To dość nietypowe rozwiązanie ale bardzo proste w obsłudze i wyjątkowo skuteczne.

Zasilanie urządzenia odbywa się za pomocą kabla USB A - USB Micro B. Kabel ma długość 150 centymetrów i jest on wystarczający do typowej instalacji. Jeśli jednak chcemy poprowadzić go dyskretnie pod tapicerką, to wtedy lepiej jest pomyśleć o dokupieniu dłuższego przewodu.

Kabel zakończony jest wtyczką USB A, a ta może być zasilana albo z gniazda USB A w samochodzie, albo poprzez dołączony adapter z gniazda zapalniczki 12V. Niestety, coraz częściej nowe auta wyposażone są w gniazdo USB-C i w takim przypadku potrzebujemy już przejściówkę.

TomTom GO Classic. Jedziemy...

Przy pierwszym włączeniu nawigacji zostaniemy poproszeni o jej skonfigurowanie. Warto jest poświęcić na to chwilę czasu, bo wtedy będziemy mogli od razu skorzystać z wielu niezwykle funkcjonalnych rozwiązań.

Wielu użytkowników wręcz z niechęcią podchodzi do wertowania instrukcji obsługi (która w przypadku tego modelu dostępna jest w internecie i liczy ok. 160 stron), wychodząc z założenia, że urządzenie takie powinno być proste i łatwe w obsłudze. I tak jest, choć jeśli chcemy skorzystać z dodatkowych funkcji czy własnych ustawień, wtedy lektura instrukcji stanie się obowiązkowa, do czego tylko mogę zachęcać.

Co ciekawe, dba o nasze bezpieczeństwo dyskretnie sygnalizując przekroczenie dopuszczalnej prędkości na danym odcinku (do 5 km/h pomarańczowym kolorem na pasku prędkości, czerwonym - przy przekroczeniu dopuszczalnej prędkości powyżej 5 km/h).

Pasek informacyjny po prawej stronie ekranu prezentuje zdarzenia, które będą nam towarzyszyć na drodze do celu tj. korki, fotoradary czy stacje benzynowe. Jeśli długość zaplanowanej trasy wynosi powyżej 50 km, na pasku - by nie przeciążać nas informacyjnie - pokazywane będzie tylko najbliższe 50 km.

Wszystko jest czytelne i nadzwyczajnie intuicyjne.

Jeśli korzystamy z funkcji TomTom Traffic, w czasie rzeczywistym otrzymujemy informacje o bieżącej sytuacji na drodze, w tym o korkach i szacowanym dodatkowym czasie związanym z nimi. Pozwala nam to odpowiednio wcześniej zadecydować - stoimy w korku, bo i tak objazd może być dłuższy, lub decydujemy się na zmianę trasy. To bardzo przydatna funkcja.

By z niej skorzystać musimy sparować nawigację z telefonem lub z routerem. Jak informuje producent urządzenie w ciągu miesiąca zużyje na ściąganie danych o ruchu drogowym maksymalnie 7 MB danych. Dość ciekawą funkcją, jest możliwość odbierania za pomocą nawigacji wiadomości SMS. Kiedy ktoś wyśle do nas wiadomość SMS, to na ekranie urządzenia zostanie wyświetlone jego imię (pod warunkiem, że znajduje się ono na liście kontaktów w telefonie) wraz z nazwą aplikacji, z której wysłano wiadomość. Urządzenie może nam odczytać wiadomość na głos lub my możemy odpowiedzieć używając szablonu wiadomości (np. „nie mogę teraz rozmawiać”). Ta ostatnia funkcja dostępna jest tylko dla telefonów z systemem Android.

Oznaką nowoczesności jest też funkcja sterowania gestami za pomocą kombinacji gestów wykonywanych jednym lub dwoma palcami na ekranie urządzenia. Dzięki temu możemy szybko przełączać ekran urządzenia czy realizowane funkcje.

TomTom GO Classic. Aktualizacje

W TomTom GO Classic można ją zaktualizować tradycyjnie za pomocą kabla lub jeszcze prościej za pomocą sieci Wi-Fi, bez potrzeby łączenia jej z komputerem. W dodatku, wcześniejsze połączenia z sieciami Wi-Fi są zapamiętywane w celu uruchomienia aktualizacji urządzenia w momencie, gdy znajdzie się ono w zasięgu którejś z tych sieci. Wraz z dodaniem nowej mapy może być też oferowana użytkownikowi aktualizacja oprogramowania systemowego. Aktualizacja trwa zazwyczaj około 20 minut, a pojawienie się zaktualizowanych map by je "ściągnąć" sygnalizowane jest specjalną ikonką.

TomTom GO Classic. Podsumowanie

Nawigację TomTom GO Classic 5" testowaliśmy przez kilka miesięcy, jako uzupełnienie w autach testowych fabrycznych nawigacji zainstalowanych w pojazdach. Ku naszemu zdziwieniu okazało się, że w większości nowych aut mapy były nie zaktualizowane. I o ile poza Polską, nie jest to specjalnie duży problem, o tyle w naszych warunkach, przy wielu inwestycjach drogowych staje się to już dość kłopotliwe. Oto bowiem nawet w nowych autach uznanych marek samochodowych, słynna "siódemka" czyli trasa S7 między Gdańskiem a Rabką-Zdrojem, nadal w wielu miejscach mimo zakończenia już inwestycji, przez samochodowe nawigacje traktowana była jako "w budowie". Dlatego w takich sytuacjach w planowaniu trasy zawsze polegaliśmy na TomTom-ie.

Podczas całego okresu eksploatacji nawigacja działała bezbłędnie, bez zawieszania się czy utraty sygnału. Proces aktualizacji bazy danych przebiegał również bez zakłóceń, choć trzeba przyznać, że w przypadku kiepskiego sygnału Wi-Fi, sam czas aktualizacji może się znacznie wydłużyć. Jednak w optymalnych warunkach aktualizacje przebiegają szybko i bez problemów. Funkcja TomTom Traffic jest chyba najważniejszym - choć nie jedynym - elementem, dla którego warto zainteresować się zakupem tego urządzenia. Nie bez powodu koncern Stellantis w nawigację TomToma z funkcją Traffic wyposaża wiele produkowanych przez siebie samochodów. Nawigację w rozmiarze 5 cali kupimy już od kwoty około 520 złotych. TomTom GO Classic 5"

zalety:

jakość wykonania;

funkcja TomTom Traffic;

prosta obsługa;

darmowe i w miarę szybkie aktualizacje map;

wiele funkcji dodatkowych. wady:

po okresie próbnym aktualizowanie bazy fotoradarów jest dodatkowo płatne.

Dane techniczne:

Wymiary dł/szer/grubość (mm) – 160/105/25

Waga - 200 g

Rozmiar ekranu - 5 cali (13 cm) lub 6 cali (15 cm)

Rozdzielczość ekranu - 480 × 272 pikseli lub 800 × 480 pikseli

Typ ekranu - WQVGA

Typ ekranu dotykowego - rezystancyjny

Czas pracy baterii - do 1 godziny

Pamięć wewnętrzna - 16 GB

Obsługa karty microSD - tak, do 32 GB

Wi-Fi – tak

Bluetooth - tak

Usługi TomTom przez smartfon - tak

