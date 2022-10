Szturm azjatyckich biedronek ponownie trwa. Niby sympatyczne, ale to gatunek inwazyjny Elżbieta Węgrzyn

Początek października to tradycyjny czas, gdy azjatyckie biedronki tworzą skupiska i szukają sposobu by dostać się do naszych domów by w nich przezimować. Pojawienie się chmary tych chrząszczy budzi zaniepokojenie. Ponownie pojawiają się pytania, czy należy je zwalczać, jak odstraszać i czy gryzą. Sprawdziliśmy.