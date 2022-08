SPR Chrobry Głogów pokonał w sparingu Śląsk Wrocław. Pewna i wysoka wygrana

Pierwszy sparing Chrobry Głogów miał rozegrać z Zagłębiem Lubin, jednak te wycofało się ze względu na liczne kontuzje. Tym samym głogowianie zagrali ze Śląskiem Wrocław. A mecz ten z pewnością należy zaliczyć do udanych.

Już od pierwszej połowy widać było dużą przewagę głogowian na parkiecie. Ta tylko zwiększyła się po zmianie stron. Do przerwy gospodarze prowadzili 15:9, a całe spotkanie zakończyło się wynikiem 36:16.

Najwięcej bramek dla Chrobrego zdobył Bartosz Skiba – 5. Dla Śląska, Sebastian Ziemiński - 4.

– Nie oszukujmy się, trochę inny poziom zespołów. Najważniejsze, że bez kontuzji. Postawiliśmy przed sobą cel, by wpuścić mniej bramek i to się udało. W ataku ta piłka jeszcze nie leci do końca jak trzeba, ale pracujemy nad tym – mówił po meczu Vitalij Nat, trener Chrobrego.