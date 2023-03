Spalony szpital w Nowej Rudzie przyprawia o ciarki. Cel wypraw miłośników urbexu ZDJĘCIA

Były szpital przy ulicy Piłsudskiego w Nowej Rudzie to pustostan

Takie budynki, jak spalony szpital w Nowej Rudzie, rozpalają wyobraźnię mieszkańców miasta i regionu wałbrzyskiego. Wiele z nich jeszcze pamięta to miejsce jako tętniące życiem. Dzisiaj zagląda tu jedynie młodzież spragniona mocniejszych wrażeń, ludzie z marginesu społecznego i miłośnicy urbexu, którzy uwielbiają penetrować zapomniane i niedostępne dla ogółu miejsca. Zasadą jest udokumentowanie zdjęciami takich miejsc, bez dotykania czegokolwiek, czy zabierania. Budynek jest otwarty, choć należy do prywatnego właściciela, który kupił go od Starostwa Powiatowego w Kłodzku.